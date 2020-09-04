Galatasaray, 20 milyon euro teklif gelmemesi halinde Marcao ile devam edecek

Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 12 Eylül'de Gaziantep ile oynanacak yeni sezonun ilk maçında Galatasaray'ın tandemi Luyindama-Marcao şeklinde olacak.
20 MİLYON EURO TEKLİF GELMEMESİ HALİNDE…
İngiliz ekiplerinin radarındaki Marcao'nun kalması yönünde karar verildi. Fatih Terim'in "Bizimle devam etsin" dediği Brezilyalı futbolcu için gelen önerileri yönetimin de geri çevirdiği öğrenildi ancak çok yüksek bir rakam teklif edilirse Marcao'nun transferi gündeme gelebilir. Bu rakam da en az 20 milyon Euro ve peşin ödenmek şartıyla.
Ligin başlamasına kısa bir süre kala savunma ikilisinin bozulmasına sıcak bakmayan Fatih hoca, orta saha takviyeleri konusunda ise yönetimin artık somut hamleler yapmasını bekliyor.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham, Mario Lemina'yı transfer etmesine rağmen Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralamama kararı aldı. İngiliz ekibi, “Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir” diyerek Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı.