Galatasaray 10 yıl istiyor

AKŞAM
Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim, koronavirüsün futbola vurduğu darbe nedeniyle tüm ekonomik planların alt üst olması sonrası anlaşmanın revize edilmesi konusunu masaya yatırdı. Galatasaray, söz konusu anlaşmanın 10 yıla çıkartılması için girişimlere hazırlanıyor. Ajansspor’un haberine göre; 10 yıllık anlaşma bekleyen sadece Cim-Bom değil.
DEVLETİMİZ MÜDAHELE ETTİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, daha önce, “Ağustos itibarıyla uzun yıllardır biriken mali yük, nakit akışı anlamında sürdürülemez hale gelmişti. Sağ olsun devletimiz bir anlamda müdahale etti. İyi niyet esası üzerinden borçlarımızı 5 yıllık süreye yaydı. Bizim talebimiz 10 yıldı. İlk iki yıl ödemesiz, 6’şar aylık faiz ödemesi şeklinde. Artı gecikmiş ve öteleyemeyeceğimiz borçlara da nakit desteği verildi” ifadelerini kullanmıştı.
YENİ KREDİLER KULLANILDI
Aslan’ın yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor da anlaşmaya imza koyan kulüplerden. Mali olarak sıkıntı içinde bulunan Fenerbahçe ise anlaşmayı imzalamamıştı. Bu konuda başkan Ali Koç, “Anlaşma en az 10 yıllık bir süreci kapsamalıdır” demişti. Cim-Bom, borç yapılandırmasıyla 1 milyar 50 milyon, Beşiktaş ise yaklaşık 300 milyon lira yeni kredi kullanmıştı. Galatasaray haricinde diğer kulüplerin de sürenin 10 yıla çıkmasını istediği öğrenildi.
OTELE REKLAM
Öte yandan Galatasaray Kulübü’nün büyük bir jilet firmasıyla ortaklık yapacağı ve Mecidiyeköy’deki otelin bu firmanın reklamlarıyla süsleneceği öğrenildi. Böylece kulüp kasasına taze para girişi olacak.
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