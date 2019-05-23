Galatasaray, 10 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde Mbaye Diagne'yi satacak

ARAPLAR DİAGNE’Yİ İSTİYOR

Cim-Bom’un Kasımpaşa da dahil bu sezon toplam 31 gol atan forveti Diagne’ye Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden teklif olduğu öğrenildi. Belhanda’yı isteyen Suudi Arabistan kulübü Al-İttihad’ın, Diagne için de zemin yokladığı belirtildi. Galatasaray’ın bu oyuncuyu 10 milyon euro veren bir kulübe dahi satacağı üstüne koyacağı parayla daha kaliteli bir golcü almayı planladığı da belirtildi.

TAKIM İÇİNDE GÖZDEN DÜŞTÜ

Çaykur Rize deplasmanında Sinan Gümüş, Akhisar karşılaşmasında kaptan Selçuk İnan ile penaltı atışı yüzünden tartışan Mbaye Diagne’nin takım içinde huzursuzluk yarattığı ileri sürüldü. Fatih Terim’in de yöneticilere “Daha iyisi alınacaksa satışına onay veririm” dediği kaydedildi. Diagne satılırsa, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray iki kaliteli golcüyü renklerine katacak.

(Star)