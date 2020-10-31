Galatasaray 0-0 Ankaragücü CANLI

SPOR GÜNDEMİ

Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı Abdullah Avcı 4 yıllık imzayı attı Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...

Cenk Tosun'dan Everton'a: Beni boşuna G.Saray ve F.Bahçe'ye önermeyin Cenk Tosun'dan Everton'a: Beni boşuna G.Saray ve F.Bahçe'ye önermeyin Everton'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Cenk Tosun'u Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önermesi milli futbolcu tarafından tepkiyle karşılandı.

Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var' Dilay Kemer'in iç burkan hikayesi: 'Sanıyorum tatsız bir durum var' Ölümüyle yasa boğan FB TV spikeri Dilay Kemer'in hastalığını nasıl öğrendiği ortaya çıktı...

F.Bahçe'de Perotti zamanı F.Bahçe'de Perotti zamanı Bu hafta itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız transferi Diego Perotti, dünkü antrenmanda adeta bir resital sundu... Birbirinden şık gollere imza attı, asistler yaptı. Erol Bulut'tan alkış aldı.