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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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Galatasaray 0-0 Ankaragücü CANLI

Galatasaray 0-0 Ankaragücü CANLI

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AKŞAM

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Cim-Bom, henüz galibiyeti bulunmayan Başkent temsilcisi karşısında kazanarak yola devam etmek istiyor. İşte zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri...

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan Galatasaray, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Bugün Sarı-Kırmızılı takımın rakibi olacak 

Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Younes Belhanda’nın durumu maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Ankaragücü’ne karşı sahaya çıkabilecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Ömer, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila Turan, Diousse, Atakan, Emre Güral, Lobjanidze, Bolingi, Borven

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