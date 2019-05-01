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  3. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri 2 Mayıs Perşembe günü satışa sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide sarı-kırmızılı taraftarlar için biletler yarın satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için yarın satışa sunulacak.

Biletlerin genel satışı ise 3 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Derbi maçın bilet fiyatlarının 150 lira ile bin lira arasında değiştiği belirtildi.

(AA)

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