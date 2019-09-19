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  3. Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi sakatlık haberi verdi.

Spor Totot süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor - Galatasaray karşılaşması öncesi Sergen Yalçın'dan sakatlık haberi geldi.

Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, takımından sakatlıklara ilişkin konuştu ve Galatasaray maçında görev alamayacak isimleri duyurdu.

BIFOUMA DA LİSTEYE EKLENDİ

Yalçın, sakatlıklara dair yaptığı açıklamada, "Gökhan Töre ve Fofana'dan sonra Bifouma da sakatlar arasına katıldı. Büyük ihtimalle 3'ü de Galatasaray maçında olmayacak." dedi.

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