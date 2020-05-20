Futbolun zirvesi Riva'da toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.

Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak.



İsteyen kulüplerin Riva'ya temsilci göndermesine de izin verildi. Bu karar üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak tesislere gitti.

Toplantıda Süper Lig’in 12 Haziran olarak belirlenen başlangıç tarihiyle ilgili fikir alış verişinde bulunulacak. Son gelişmelere göre alınacak önlemler ve olası senaryolar konuşulacak.