Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9655
  • 6,6822
  • 243.733
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Futbolun efsane ismi Xavi futbolu bırakıyor

Futbolun efsane ismi Xavi futbolu bırakıyor

Futbolun efsane ismi Xavi futbolu bırakıyor

Kariyerini Katar'ın El Sadd kulübünde sürdüren Barcelona'nın unutulmaz isimlerinden Xavi Hernandez, sezon sonunda futbolu bırakacak.

İspanyol futbolcu Xavi, Katar'ın The Peninsula gazetesinde yayımlanan yazısında, "Bu, oyuncu olarak son sezonum. Fakat teknik direktör olarak geleceği neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 1998'den 2015'e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri arasına adını yazdıran Xavi, bu dönemde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 8'i İspanya liginde olmak üzere 25 kupa kazandı.

Barcelona'da çıktığı 767 maçta 85 gol atan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda da bir dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu elde etti. 

Xavi, 2015'ten bu yana oynadığı Katar'ın El Sadd takımında ise biri ligde olmak üzere 4 kez kupa sevinci yaşadı.

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
İşsiz olan İsa Uzğuç´un iddialarına göre 14 yıl önce yanına gelen bazı kişiler, ona iş vaadinde bulu

Aldığı Teklif Hayatını Kararttı... ´5 Şirketi Var, Günde 20 Lira Kazanıyor´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rize'deki kayıp çocuklar bulundu

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı