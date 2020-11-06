‘Futbolda sözde şike' davasında karar çıktı

19 SANIK BERAAT ETTİ
‘Futbolda Sözde Şike’ davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi.
HAKAN KARAAHMET’E 6 BİN TL ADLİ PARA CEZASI
Sanık Hakan Karaahmet'e ise ‘konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme’ nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.
Aralarında Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı!
Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraati talep edildi...
ÜST üste alınan mağlubiyetler sonrasında 31 Ekim'de Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu...
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'nın transferine onay verdi.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Seri, sarı - kırmızılılara geri dönmek için harekete geçti.
Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.