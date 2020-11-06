‘Futbolda sözde şike' davasında karar çıktı

‘Futbolda sözde şike' davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.

19 SANIK BERAAT ETTİ



‘Futbolda Sözde Şike’ davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi.

HAKAN KARAAHMET’E 6 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Sanık Hakan Karaahmet'e ise ‘konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme’ nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Aralarında Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı!

Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraati talep edildi...