  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:27
  • |
  • 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:29

Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi

Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi

Paylaş

Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus‘ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Skorer’in haberine göre; Belarus’ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak ayrıca. Bu şifresiz hamle ülkedeki boks maçlarında da uygulanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Altay Bayındır'dan olay itiraf: "Takımdaki bazı isimler..."

title

Jose Sosa: "Messi sizi her saniye şaşırtabiliyor"

title

"Galatasaray beni izliyor"

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi
Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi

Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi

Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

‘Galatasaray beni izliyor‘
‘Galatasaray beni izliyor‘

‘Galatasaray beni izliyor‘

TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yaz aylarında NEC Nicmegen'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama
Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama

Son dakika: Kulüpler Birliği'nden açıklama

Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi

Küme düşüp gelecek!
Küme düşüp gelecek!

Küme düşüp gelecek!

İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun
Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Altay Bayındır'dan olay itiraf: ‘Takımdaki bazı isimler...‘
Altay Bayındır'dan olay itiraf: ‘Takımdaki bazı isimler...‘

Altay Bayındır'dan olay itiraf: ‘Takımdaki bazı isimler...‘

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a konuştu. Bayındır, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken bir yandan da takımdaki bazı isimleri eleştirdi.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor

Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.