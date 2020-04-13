Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus‘ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Skorer’in haberine göre; Belarus’ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak.
Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak ayrıca. Bu şifresiz hamle ülkedeki boks maçlarında da uygulanacak.
Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'ün yaz aylarında NEC Nicmegen'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusu Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini izlediğini söyledi.
Kulüpler Birliği'nden bir açıklama geldi
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, A Spor'a konuştu. Bayındır, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını anlatırken bir yandan da takımdaki bazı isimleri eleştirdi.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.