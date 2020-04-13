Futbolda 'şifresiz yayın' dönemi

Koronavirüs Avrupa'da futbolu durdursa da Belarus yoluna devam ediyor. Futbol federasyonu lig maçlarını Youtube üzerinden şifresiz yayınlama kararı alıp dünyaya açtı. Bu kararın emsal teşkil edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da futbol maçları askıya alınırken sadece Belarus‘ta devam ediyor. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermiyor. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Skorer’in haberine göre; Belarus’ta futbol severlerini işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Bu sayede herkes dilediği gibi maçları takip edebilecek. Belarus Futbol Federasyonu tarafından alınan bu kararın bir diğer amacı da şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak ayrıca. Bu şifresiz hamle ülkedeki boks maçlarında da uygulanacak.