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Futbolda 'Rekabet' dönemi

Futbolda 'Rekabet' dönemi

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti. Görüşmede daha önce Akşam’ın gündeme getirdiği, “Transfere Rekabet Kurumu ayarı” konusu görüşüldü.

AKŞAM

REKABET Kurumu Başkanı Ömer Torlak, geçtiğimiz hafta Akşam’ın gündeme taşıdığı açıklamalarında, futbolcu, teknik adam ve hatta CEO transferlerini inceleme altına alacaklarını duyurmuştu. Torlak, “Nitelikli insan kaynağı ile özellikle statik konumda çalışanların rakipler arasındaki transferleri konusu ‘rekabet ihlali’ bağlamında, yavaş yavaş kurulumuzun gündemine gelmeye başladı. Örnekleri dünyada var, biz de teorik olarak çalışmalarımızı başlattık. Bu konunun birkaç boyutu bulunuyor” açıklamasını yaptı.

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FORMA HEDİYE EDİLDİ

Bu çıkışın ardından Torlak dün TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Özdemir’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı ve Mehmet Baykan da yer aldı. Ziyarette Nihat Özdemir, Ömer Torlak’a isminin yazılı olduğu A Milli Takım formasını takdim etti.

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