Futbolda haftanın programı

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğu sabırları taşırdı. Fatih Terim, yıldız golcüyle yolların ayrılması ve yerine transfer yapılması gerektiğini yönetime iletti.

F.Bahçe'yi yakan Altay kararı

Karacabey Belediye kupa maçında sezonun en fazla oynayan ismi Altay Bayındır'ı dinlendirmeyen Erol Bulut'un kararı anlaşılamadı. 28. dakikada genç kalecinin atılmasıyla hem maçın 60 dakikalık bölümü hem de ligdeki en kritik Gaziantep deplasmanı Oytun Özdoğan'a kaldı