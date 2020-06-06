Futbolculardan sağlık çalışanlarına 'moral' ziyareti

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü’nün takım kaptanı Uğur Kütük ve beraberindekiler, korona virüs salgını sürecinde 7 gün 24 saat mesai yapan sağlık çalışanlarına yönelik ’moral’ ziyareti gerçekleştirildi. Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatma Sönmez’i de ziyaret eden heyet, burada 71 numaralı forma hediye etti.
Takım kaptanı Uğur Kütük, "Bu süreçte sağlık personellerinin büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Teşekkürlerimizi iletmek için hem ziyaret ettik hem de forma hediye ettik. Bu süreçten önce de sezon içindeki sağlık problemlerimizle yakından ilgilendiler. Her zaman bize katkıda bulundular. İnşallah şampiyonluk kutlamalarında da kendilerini bekliyoruz” dedi.
“En iyi şekilde sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz”
Kırıkkale’de yaklaşık 19 yıldır sağlık sektöründe çalıştığını belirten Dr. Fatma Sönmez, “İlk kez bir formam oluyor. Çok duygulandım, şeref duydum. Bu forma ile takımın şampiyonluğunu da bu sene kutlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi korona virüs sürecinde de en iyi şekilde sağlık hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Bizleri unutmadığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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