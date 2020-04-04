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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 00:37

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım

Futbolculardan Beşiktaş yönetimine: Borcunuzu ödeyin konuşalım

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Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda

AKŞAM / ÖZEL HABER

Beşiktaş Yönetimi, koronavirüs salgınının futbolu durdurmasıyla daha da sıkıntılı günler yaşıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları, acil ihtiyaçları kendi cebinden karşılarken yönetimin de artık gücü tükenmiş durumda. Salgının getirdiği zor mali şartlarda biraz rahatlamak için bütün kulüpler oyuncularıyla ücret indirimi görüşmeleri yaparken, Beşiktaş’ın bu konuda da eli zayıf. Çünkü uzun süredir ödenmeyen maaşlar, yönetimin pazarlık şansını düşürüyor.

BORÇ ÖDEYECEK KAYNAK YOK

Yöneticilerin başta yabancı oyuncular olmak üzere bazı isimlerle yaptığı ön görüşmelerin bu nedenle sonuçsuz kaldığı belirtildi. İndirim için kapısı çalınan futbolcular söz birliği etmişçesine, “Önce birikmiş borçlarınızı ödeyin, sonra indirim konusunu görüşelim, elbette kolaylık sağlarız” cevabını verdi. Yerli oyuncuların ise bu konuda daha esnek davrandığı ve yabancılar ikna edilirse indirime sıcak baktıkları belirtiliyor.

KARIUS DIŞINDA DA ŞİKAYET VAR

Bütün gelirlerin temlikli olması nedeniyle Beşiktaş’ın kasasına bir kuruş para girmiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi daha önce “Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok” diyerek bu durumu ortaya koymuştu. Taraftardan mali destek almayı planlayan ve bunun için yardım kampanyası düzenlemeye hazırlanan yönetim, virüs salgını yüzünden onu da iptal etmek zorunda kaldı. Karius dışında başka oyuncuların da serbest kalmak için kulübü FIFA’ya şikayet ettiği iddiaları da var.

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