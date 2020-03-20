Futbolculara maaş ödeme tartışması

AKŞAM
İtalya’da liglerin ertelenmesiyle başarı primi ve tribün hasılatını kaybeden kulüplerin yaşadığı maddi kriz tavan yaptı. Bıçağın artık kemiğe dayandığı Çizme’de 700 milyon euroluk bir kayıp bekleniyor. Kulüpler bu kaybın yarattığı tahribatın önlenmesi için sporcuların da elini taşın altına koymasını bekliyor. Ancak futbolcularla yapılan sözleşmelerin buna uygun olup olmadığı konusunda hukuksal tartışma büyüyor. ‘İtalya Medeni Kanunu’nun 1256’ncı maddesine göre işverene atfedilmeyen bir nedenden dolayı, çalışanın performansının imkansız hale gelmesi durumunda işverenin sorumluluğunu yerine getirme yükümlülüğü de ortadan kalkıyor’ iddiasını ortaya atan İtalyan basını, bu nedenle oyunculara hiç maaş ödenmemesinin gündemde olduğunu savunuyor. Tartışmanın önümüzdeki dönemde çok daha büyümesi bekleniyor.
KRİZ HERKES İÇİN GEÇERLİ
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, kulüpleri rahatlayacak bir çalışma yapacaklarını söyledi. Gravina, “Maaşları düşürmeyi düşünebiliriz. Kriz herkes için geçerli” ifadesini kullandı. Futbolcular Derneği Başkanı Damiano Tommasi, futbolcuların da bu süreçte fedakarlık yapması gerektiğini söyledi. Maaşların yüzde 30 düşürülmesiyle ilgili Tommasi, “Bu krizi yönetmek için ne tür bir fedakarlık yapabiliriz, inceliyoruz” ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE'DE KAOS YOLDA
Premier Lig’de sezonun tamamlanmaması halinde 3 milyar poundluk yayın anlaşması olan kuruluşun, 750 milyon poundluk dava açacağı konuşuluyor. Sezon kendi inisiyatifl eri dışında tamamlanmadığı için pek çok oyuncunun ise ‘Maç başı ücretlerinin ödenmesi’ konusunda dava açabileceği belirtiliyor.
HEARTS'TAN %50 KESİNTİ
İskoç Kulübü Hearts Teknik Direktör Daniel Stendel ve ekibi ile oyuncuların maaşlarını yüzde 50 indirmek için görüşmeler yapıyor. İskoç ekibi ayrıca Akademi’de 20 saatten az çalışan personele de de ücretsiz izin verdi. Almanya’da Borissia M.Gladbachlı oyuncular da alacaklarının bir bölümünden vazgeçtiler.
LYON PARA ÖDEMİYOR
Fransa’nın ünlü ekibi O.Lyon da futbolcularına maaş ödeyemeyeceğini açıkladı. Fransız kulübü çalışanlarının bir bölümünü de ücretsiz izine çıkardı. Bir başka Fransız ekibi Amiens de oyuncularının maaşlarında yüzde 16 kesintiye gidileceğini duyurdu
‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...
Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.
Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Liglerle ilgili erteleme kararının verilmesinin ardından yeni takvim futbolcuların sözleşmelerini de etkileyecek. Süper Lig ve TFF 1.Lig başta olmak üzere birçok futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması başlasa da birçok sıkıntı yaşanıyor. Hem Muriç'in hem de takımın düşüşü sonrası Kosovalı yıldızın yüksek bedele satılmasının zora girdiği belirtiliyor.
Obi Mikel ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında da ismi gündeme gelen Guelor Kanga yeniden listeye alındı. Sparta Prag ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gabonlu oyuncu ile şimdiden temasa geçildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.