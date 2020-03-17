‘Futbolcular maaş almasın'

İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.

AKŞAM

ÇİZME’DE liglerin askıya alınması nedeniyle kulüplerin Mayıs sonuna kadar toplam zararının 700 milyon euroyu bulması bekleniyor. Hasılat gelirleri ve galibiyet primleri, naklen yayın girdileri, reklam kazançları azalan kulüpler futbolcu maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldi. Calcioefi nanza.it bu gelişmelerden sonra kulüplerin, futbolcu maaşlarının da askıya alınması için hukukçularla görüştüğünü duyurdu. İtalyan kulüp yöneticileri resmi olarak henüz bir girişim başlatmasalar da üst lig kulüplerinin bu konuda kendi içlerinde bir hukuksal zemin arayışına girdiklerini bildirdiler.

ASKIYI BEKLİYORLAR!

Yöneticiler virüs nedeniyle askıya alınan futbolun, gelirleri azalttığını ve maaş ödemelerinin vicdani olarak da kabul görmeyeceğini belirtiyorlar. İtalyan kulüpleri bugün yapılacak UEFA toplantısının ardından liglerin kalıcı olarak askıya alınması durumunda maaş ödememek için resmen harekete geçecekler.