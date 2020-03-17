  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 08:00
  • |
  • 17 Mart 2020 Salı 08:12

‘Futbolcular maaş almasın'

‘Futbolcular maaş almasın'

Paylaş

İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.

AKŞAM

ÇİZME’DE liglerin askıya alınması nedeniyle kulüplerin Mayıs sonuna kadar toplam zararının 700 milyon euroyu bulması bekleniyor. Hasılat gelirleri ve galibiyet primleri, naklen yayın girdileri, reklam kazançları azalan kulüpler futbolcu maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldi. Calcioefi nanza.it bu gelişmelerden sonra kulüplerin, futbolcu maaşlarının da askıya alınması için hukukçularla görüştüğünü duyurdu. İtalyan kulüp yöneticileri resmi olarak henüz bir girişim başlatmasalar da üst lig kulüplerinin bu konuda kendi içlerinde bir hukuksal zemin arayışına girdiklerini bildirdiler.

ASKIYI BEKLİYORLAR!

Yöneticiler virüs nedeniyle askıya alınan futbolun, gelirleri azalttığını ve maaş ödemelerinin vicdani olarak da kabul görmeyeceğini belirtiyorlar. İtalyan kulüpleri bugün yapılacak UEFA toplantısının ardından liglerin kalıcı olarak askıya alınması durumunda maaş ödememek için resmen harekete geçecekler.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Lukas Podolski: Çok güzel bir ülkeniz var

title

Tokyo 2020 toplantısı

title

‘Karar devletimizindir'

Cristiano Ronaldo karantinada böyle görüntülendi

SPOR GÜNDEMİ

'Para konuşacak zaman değil'
'Para konuşacak zaman değil'

'Para konuşacak zaman değil'

Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu
Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'ye Ömer Faruk Beyaz piyangosu

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.

UEFA'da kritik gün
UEFA'da kritik gün

UEFA'da kritik gün

Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.

'Karar devletimizindir'
'Karar devletimizindir'

'Karar devletimizindir'

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

'Futbolcular maaş almasın'
'Futbolcular maaş almasın'

'Futbolcular maaş almasın'

İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.

İtalya'da örnek destek
İtalya'da örnek destek

İtalya'da örnek destek

İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.

Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı
Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı

Dünyaca ünlü teknik adam pozitif çıktı

Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.