‘Futbolcular maaş almasın'

AKŞAM
ÇİZME’DE liglerin askıya alınması nedeniyle kulüplerin Mayıs sonuna kadar toplam zararının 700 milyon euroyu bulması bekleniyor. Hasılat gelirleri ve galibiyet primleri, naklen yayın girdileri, reklam kazançları azalan kulüpler futbolcu maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldi. Calcioefi nanza.it bu gelişmelerden sonra kulüplerin, futbolcu maaşlarının da askıya alınması için hukukçularla görüştüğünü duyurdu. İtalyan kulüp yöneticileri resmi olarak henüz bir girişim başlatmasalar da üst lig kulüplerinin bu konuda kendi içlerinde bir hukuksal zemin arayışına girdiklerini bildirdiler.
ASKIYI BEKLİYORLAR!
Yöneticiler virüs nedeniyle askıya alınan futbolun, gelirleri azalttığını ve maaş ödemelerinin vicdani olarak da kabul görmeyeceğini belirtiyorlar. İtalyan kulüpleri bugün yapılacak UEFA toplantısının ardından liglerin kalıcı olarak askıya alınması durumunda maaş ödememek için resmen harekete geçecekler.
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.
Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.
İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.