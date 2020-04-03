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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 08:01
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 00:49

Futbolcular ile FIFA mahkemelik oluyor

Futbolcular ile FIFA mahkemelik oluyor

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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Derneği, FIFA'nın ‘sözleşmesi biten oyuncular sezon uzasa da aynı şartlarda oynamaya devam edecek' kararını mahkemeye taşıyacak.

AKŞAM

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından FIFA, salgının durumuna göre liglerin başlayacağını belirtmiş ve ‘sözleşmesi biten oyuncular sezon uzasa bile aynı şartlar altında kulüplerinde oynamaya devam edecek’ yönünde karar vermişti. Ancak, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Derneği, FIFA’nın aldığı bu karara tepki gösterdi. PFA, olayı yargıya taşıyacak.  

HİÇ KİMSE İNDİRİME GİTMESİN 

PFA tüm derneklerine çağrıda bulunarak, ‘Oyuncular bizden habersiz indirime gitmesin’ mesajı yolladı. Derneğin Başkanı John Dudilica, “PFA bu bildirinin yanında durmuyor ve geçerliliğini kabul etmiyor” dedi. Ancak Sydney Wanderers başkanı Paul Lederer, “Önceliğimiz kulüpleri kurtarmak” diye tepki gösterdi

KULÜPLERE YARDIM YAPILACAK

AVUSTRALYA Futbol Federasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan mali sıkıntıya FIFA’nın çözüm bulmasını istedi. FIFA da bu çağrının ardından acil yardım fonunda yer alan 4.4 milyar dolarlık paranın bir kısmını zor durumda olan kulüplere dağıtacağını duyurdu.

UEFA TRUMP’A BENZİYOR

HOLLANDALI futbol adamı Marc Overmars, UEFA’nın koronavirüs pandemisine rağmen aldığı kararları eleştirdi. Overmars, “UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu’nu ABD Başkanı Donald Trump’a benzetiyorum, çünkü o da geçen haftaya kadar ‘Ekonomi, koronavirüsten daha önemli’ açıklamalarını yapıyordu” dedi.

NBA’DE MAAŞ KRİZİ

NBA, sezonun iptal edilmesi halinde oyunculara maaşlarının kalan kısmının sadece %25’ini verileceğini belirtti. Ancak, oyuncular ise buna karşı çıkıyor. Takımların virüs nedeniyle büyük gelir kaybı yaşadığını vurgulayan NBA yetkilileri ise salgından dolayı maaş kesintisinde ısrarcı.

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