Futbolcular ile FIFA mahkemelik oluyor

AKŞAM
KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından FIFA, salgının durumuna göre liglerin başlayacağını belirtmiş ve ‘sözleşmesi biten oyuncular sezon uzasa bile aynı şartlar altında kulüplerinde oynamaya devam edecek’ yönünde karar vermişti. Ancak, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Derneği, FIFA’nın aldığı bu karara tepki gösterdi. PFA, olayı yargıya taşıyacak.
HİÇ KİMSE İNDİRİME GİTMESİN
PFA tüm derneklerine çağrıda bulunarak, ‘Oyuncular bizden habersiz indirime gitmesin’ mesajı yolladı. Derneğin Başkanı John Dudilica, “PFA bu bildirinin yanında durmuyor ve geçerliliğini kabul etmiyor” dedi. Ancak Sydney Wanderers başkanı Paul Lederer, “Önceliğimiz kulüpleri kurtarmak” diye tepki gösterdi
KULÜPLERE YARDIM YAPILACAK
AVUSTRALYA Futbol Federasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan mali sıkıntıya FIFA’nın çözüm bulmasını istedi. FIFA da bu çağrının ardından acil yardım fonunda yer alan 4.4 milyar dolarlık paranın bir kısmını zor durumda olan kulüplere dağıtacağını duyurdu.
UEFA TRUMP’A BENZİYOR
HOLLANDALI futbol adamı Marc Overmars, UEFA’nın koronavirüs pandemisine rağmen aldığı kararları eleştirdi. Overmars, “UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu’nu ABD Başkanı Donald Trump’a benzetiyorum, çünkü o da geçen haftaya kadar ‘Ekonomi, koronavirüsten daha önemli’ açıklamalarını yapıyordu” dedi.
NBA’DE MAAŞ KRİZİ
NBA, sezonun iptal edilmesi halinde oyunculara maaşlarının kalan kısmının sadece %25’ini verileceğini belirtti. Ancak, oyuncular ise buna karşı çıkıyor. Takımların virüs nedeniyle büyük gelir kaybı yaşadığını vurgulayan NBA yetkilileri ise salgından dolayı maaş kesintisinde ısrarcı.
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