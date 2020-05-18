Futbolcu oynamayabilir

Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”

AKŞAM

Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi, hukukçu Ural Aküzüm, Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcuların sahaya çıkmaya zorlanamayacağını iddia etti. Aküzüm çok tartışılacak şu görüşleri savundu:

1- Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili ulusal stratejiyi oluşturan, devlet tarafından resmen görevlendirilmiş, bilimsel dayanak oluşturan bir ekip.

2- Bilim Kurulu kararı olmadan federasyon maçları oynatır ve Kovid19’dan bir futbolcu ölürse bundan hem federasyon hem de kulüp sorumlu olur. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu bile gündeme gelebilir.

3- Anayasa madde 59’da devletin sporcuyu koruma yükümlülüğü var. Bilim Kurulu kararı olmadan bir maç oynanırsa futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. İsterse maça çıkmayabilir. Bu süreçler Türkiye’de ve Avrupa’da yaşanacak.

4- Lig oynanırsa oyuncu haklı sebeplerle sözleşmesi feshedebilir. Çünkü pandemi mücbir sebeptir ve sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmeme hakkı doğurur.

5- Kulüpler lisans haklarını TFF’ye devrettiği için TFF’nin kararlarına uymak ve maçlara çıkmak zorundadır.

6- Koronavirüs süreci muhakkak fors majör olarak ele alınacak. Bundan kaynaklı sözleşmesi bulunan tarafların birbirine olan yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde mahkemeler, bunu mücbir sebep olarak sayacaktır.

7- FIFA sözleşmeleri 1 veya 2 ay uzatacak. Hiçbir futbolcu sözleşmesinin bittiğini ileri sürüp, oynamamazlık yapamaz.