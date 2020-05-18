Futbolcu oynamayabilir

AKŞAM
Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi, hukukçu Ural Aküzüm, Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcuların sahaya çıkmaya zorlanamayacağını iddia etti. Aküzüm çok tartışılacak şu görüşleri savundu:
1- Bilim Kurulu, koronavirüsle ilgili ulusal stratejiyi oluşturan, devlet tarafından resmen görevlendirilmiş, bilimsel dayanak oluşturan bir ekip.
2- Bilim Kurulu kararı olmadan federasyon maçları oynatır ve Kovid19’dan bir futbolcu ölürse bundan hem federasyon hem de kulüp sorumlu olur. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu bile gündeme gelebilir.
3- Anayasa madde 59’da devletin sporcuyu koruma yükümlülüğü var. Bilim Kurulu kararı olmadan bir maç oynanırsa futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. İsterse maça çıkmayabilir. Bu süreçler Türkiye’de ve Avrupa’da yaşanacak.
4- Lig oynanırsa oyuncu haklı sebeplerle sözleşmesi feshedebilir. Çünkü pandemi mücbir sebeptir ve sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmeme hakkı doğurur.
5- Kulüpler lisans haklarını TFF’ye devrettiği için TFF’nin kararlarına uymak ve maçlara çıkmak zorundadır.
6- Koronavirüs süreci muhakkak fors majör olarak ele alınacak. Bundan kaynaklı sözleşmesi bulunan tarafların birbirine olan yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde mahkemeler, bunu mücbir sebep olarak sayacaktır.
7- FIFA sözleşmeleri 1 veya 2 ay uzatacak. Hiçbir futbolcu sözleşmesinin bittiğini ileri sürüp, oynamamazlık yapamaz.
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Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”
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