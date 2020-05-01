Futbola Dönüş Öneri Protokolü hazırlandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.
Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı.
Kurul; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.
Acıbadem Sports ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden Jimmy Cabot konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Fransa 2. lig ekibi Lorient'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile takımından ayrılacağını duyurmuştu.
Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
İspanya'nın Atletico Madrid kulübünde oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Galatasaray'a Diego Costa önerisi... Polaris Sports şirketi, transferde ismi Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir golcü gündeme geldi. Rumen basını, sarı-lacivertli ekibin Reading forması giyen George Puscas'ı kadrosuna katacağını iddia etti. Reading'in salgın dolayısıyla krizde olduğu ve golcü oyuncusunu satacağı aktarıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalya'da, salgından zarar görenlere destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmada Maradona'nın Napoli forması 55 bin Euro'ya Türk lirasıyla 425 bin TL'ye satıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 Mayıs 2020 saat 15.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek