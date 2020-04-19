Futbol oynamak imkansız

Sağlık uzmanları, FIFA ve UEFA'nın ligleri tamamlama çabasının sonuçsuz kalacağını söylüyor... Dr.Ochoa: “Rekabete geri dönme fikri pervasız ve akılsız. Seyircisiz olsa da sağlık riske atılamaz.” Dr.Zapatero: “Enfeksiyonun gelişimi, bu ara sahalara dönüşün imkansız olduğunu gösteriyor.”

AKŞAM

FIFA 21 Nisan’da UEFA’ya üye 55 ülkeyle, ardından da 23 Nisan’da dünya futbolunun geleceğini görüşmek üzere toplanacak. Bu önemli zirveler öncesi sağlık uzmanları, spora dönüşün mümkün olmadığını söylüyor. America de Cali kulübünün sağlık müdürü Dr.Germán Alberto Ochoa, “Rekabete geri dönme fikri pervasızlık ve akılsızlıktır. Kapalı kapılar ardında olsa da yeniden başlamayı kabul edemeyiz. Bana bunu sorarsanız cevabım kocaman bir ‘Hayır’ olacaktır. Bu kabul edilemez bir risktir. Çünkü çok karmaşık bir konudur. Futbol sadece sahadaki mücadeleden ibaret değil. Bir sürü popülasyonu içeriyor. Ulaşım, konaklama, yeme, içme. Kimsenin yaşamını riske atamayız” dedi.

OYNAMA KARARINA KARŞIYIM

İspanya’nın tanınmış doktorlarından ve Madrid’deki bir hastanenin başhekimi olan Dr. Antonio Zapatero da futbol oynama ısrarına anlam veremediğini söyledi. Zapatero, “Önlemlerin gevşetilmesine yönelik tavırlar doğru değil. Spor olaylarının hayatı tehdit edici bir unsur olmasını kabul edemeyiz. Oyun alanlarındaki yaşamsal riskler göz ardı edilemez. Test uygulaması bir çözüm değil. Test bir çözüm değil. Antikorunuz olmadığını fark ederseniz, enfeksiyona maruz kalırsınız. Semptomların 2.5 gün öncesinden ve semptomların başlamasından sonra bulaşma riski yüksektir. İspanya Futbol Federasyonu’nun böyle bir uygulamayı kabul etmesine de karşıyım” diye konuştu.

BU HAK İHLALİ

Ülkeden ülkeye bazı farklılıklar olsa da, hukukçular, sezonun uzaması halinde futbolcuların çalışmaya zorlanamayacağını söylüyor.

Sezonların ağustos ayına kadar uzaması düşüncesi hukuki zorlukları da beraberinde getiriyor. Her ülkede bu konuda yasal düzenlemeler farklı olsa da sporcuların sözleşmelerinde belirtilen süre dışında istihdam edilmesinin hukuki sakıncalar doğuracağı konusunda herkes hem fikir. Özellikle sözleşmesi bu sezon sona eren ve başka kulüplerle yeni sezon için anlaşan oyuncular ve kiralıkların durumu tam bir kaos. (Örneğin Chelsea’ye imza atan Hakim Ziyech ve Giroud’un durumu).

FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, “Dünya çapında bazı kurallar devam etmeyi güçleştiriyor. Çeşitli yasal yargı bölgelerinde sorunlara ve hatta bazı zorluklara yol açabilecek bireysel koşullar olabileceğini tamamen anlıyoruz” dedi. SportLegis Lozan’ı kuran avukat Despina Mavromati, “İsviçre yasalarına göre - çoğu ülkede olduğu gibi - bir kulüp, oyuncu birliği veya bir lig için belirli bir tarihte sona eren bireysel bir iş sözleşmesini tek taraflı olarak uzatmak imkansız” dedi. Belçika merkezli avukat Sven Demeulemeester, sözleşmelerin ulusal yasalara uygun olması nedeniyle FIFA’nın önerilerinin yasal olarak uygulanabilir olduğunu düşünmüyor.

İSPANYA’DA KAOS

İspanya’da federasyonun ligleri tescil etme eğiliminde olduğu bildirildi. Federasyon bu sezon hakkında bir planlama yapmazken, yeni sezonun 20 Ekim’de başlatılmasını düşünüyor. Bu da liglerin tescil ihtimalini güçlendiriyor.

VALENCIA ŞİKAYETÇİ

Liglerin tescil ihtimalinin güçlenmesi üzerine Valencia kulübü UEFA’ya şikayet mektubu yazdı. Valencia, ligde yedinci sırada bulunduğu ve ilk altı dışında kaldığı için Avrupa Kupaları’na katılamayacak.

NBA SALLANTIDA

NBA’de de sezona devam etmenin zor olacağı bildirildi. NBA Komiseri Adam Silver, “NBA’nin olası dönüşüne giden açık yol için hala çok fazla belirsizlik var” dedi. Bu arada oyuncular ücretlerinde yüzde 25 indirim konusunda anlaştı.

ADA’DA TESCİL KAPIDA

İngiltere Premier Lig kulüplerinin katılımıyla yapılan toplantıda, oyuncuların sözleşme süreleriyle ilgili yapılan görüşmelerde sonuç alınamadı. İngiltere Premier Lig’i 8 Haziran’da başlatıp, 5 haftada bitirmeyi planlıyor ancak bu pratikte çok uygulanabilir görülmüyor. Ligin tescil edilme olasılığı daha güçlü.

HOLLANDA TOPLANIYOR

Hollanda Futbol Federasyonu da Cuma günü toplanarak büyük ihtimalle ligi tescil edecek. FIFA’nın Perşembe günü yapacağı toplantının ardından toplanacak Hollanda federasyonu Ajax’ı şampiyon olarak ilan edilecek.

MASKE TAKIP OYNASINLAR

Belçikalı virolog Marc Van Ranst, liglerin devam etmesi için şu ilginç öneriyi getirdi: “Futbol oynamak için maskeyle sahaya çıkmak bir seçenek. Bu tamamen uygun olmayan cerrahi maskelerle değil. Bunun için hazırlanmış özel maskelerle olabilir. Amerikan futbolunda giyilene benzer, kirli havaya karşı özel hazırlanmış maskeler olabilir. Çünkü daha rahatlar. Amerikan futbolu için mümkünse, neden futbol için mümkün olmasın.”

AŞI BULUNMAZSA TOKYO 2021 GERÇEKLEŞMEZ

Edinburgh Üniversitesi’nde görev yapan ve Küresel Halk Sağlığı Bölüm Başkanlığı’nı yürüten profesör Devi Sridhar, 1 yıl ertelenen olimpiyat oyunlarının 2021’de dahi düzenlenmesinin tehlikeli olabileceğini söyledi. Devi Sridhar toplantıda şöyle konuştu: “Dünyanın çeşitli yerlerinde aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz. En erken 1 - 1,5 yıla aşının bütün aşamalarının tamamlanabileceğini tahmin ediyorum.

KÜME DÜŞEN DE YOK ŞAMPİYON DA

Meksika Futbol Federasyonu, Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından tarihi bir karar aldı ve bu karar resmen açıklandı. Meksika’da bu sezonun iptal olduğu açıklandı. 2020 sezonunda herhangi bir takım şampiyon sayılmayacak, 5 yıl da küme düşme olmayacak.