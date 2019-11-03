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  3. Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü Philadelphia 76ers'a hayat verdi

Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü Philadelphia 76ers'a hayat verdi

Furkan Korkmaz'ın son saniye üçlüğü Philadelphia 76ers'a hayat verdi

NBA'de Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle Portland Trail Blazers deplasmanından 129-128 galip ayrıldı.

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, son saniyede attığı 3 sayılık basketle takımının Portland Trail Blazers'ı 129-128 yenmesini sağladı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin tek namağlup ekibi Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.

5'te 5 yapan 76ers adına karşılaşmanın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti. Al Horford 25 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 33 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Rodney Hood ise 25 sayıyla mücadele etti.

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 115-105 mağlup ettiği mücadeleyi, 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Drummond'dan 25 sayı, 20 ribaunt

Detroit Pistons, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasını 113-109 kazandı.

Pistons'ı galibiyete, 25 sayı, 20 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 3 top çalmayla "double double" yapan Andre Drummond, 22 sayı, 7 asistle oynayan Bruce Brown ve 24 sayı kaydeden Luke Kennard taşıdı.

Drummond, 1989'da bunu başaran Hakeem Olajuwon'dan beri 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 5 blok, 3 top çalma istatistiğine ulaşan ilk oyuncu oldu.

Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving 20 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Taurean Prince 20, Joe Harris ise 18 sayı attı.

NBA'de gecenin sonuçları

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 115-104

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 113-109

Orlando Magic-Denver Nuggets: 87-91

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 105-114

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 109-131

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 115-105

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 87-93

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 128-129

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