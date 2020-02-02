Furkan Korkmaz ve Cedi Osman geceyi mağlubiyetle kapattı

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ın deplasmanda Boston Celtics’e 116-95 yenildi. Furkan Korkmaz mücadeledeyi 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.
Bir başka milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers seyircisi önünde Golden State Warriors maçını 131-112 kaybetti. Cedi Osman, Golden State Warriors maçını 10 sayı ve 3 asist ile tamamladı.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.
Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.
Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.
Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, “Artık ligde her maç final. İyi rakip, kötü rakip diye bir şey yok. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, 3 puandan başka çaremiz yok. En küçük bir hata istemiyorum” dedi.