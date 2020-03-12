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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 10:40
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 10:40

Furkan Korkmaz 17 sayı attı, Philadelphia kazandı

Furkan Korkmaz 17 sayı attı, Philadelphia kazandı

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı 124-106 yendikleri maçta 17 sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz ve Sacramento Kings-New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle NBA'de 4 karşılaşma oynandı.

Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede 76ers, konuk ettiği Pistons'ı 124-106 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 14 ribaunt, Al Horford da 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 17 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

32 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Pistons'ın uzun forveti Christian Wood, sahanın en skoreri oldu.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-106

Atlanta Hawks-New York Knicks: 131-136 (uzatmada)

Miami Heat-Charlotte Hornets: 98-109

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 113-97

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