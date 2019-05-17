Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0505
  • 6,7602
  • 248.765
  • 87.194
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fulham, Babel ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu

Fulham, Babel ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu

Fulham, Babel ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham, eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Babel'in yanı  sıra Lazar Markovic, Elijah Adebayo, Robert Atkinson, Aron Davies, Jose Garrido,  Christopher Kelly, Scott Armsworth ve Showkat Tahir'in takımdan ayrılacağı  duyuruldu. Ayrıca, oyuncalara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar  dilendi.

Ligi 26 puanla 19. sırada bitiren ve bir alt lige düşen Fulham'da  Babel, 16 maçta 5 gol kaydetti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Erzincan´da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (43), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan toplad

Hurda Olarak Alıp Bakın Ne Hale Getiriyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Keban Barajı'nda 15 yıl sonra ilk, savaklar açıldı

Bitlis'te uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor