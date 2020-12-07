Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Mesut Özil'de son dakika! Yeni adresi... Mesut Özil'de son dakika! Yeni adresi... İngiliz basını, Arsenal'deki geleceği gündemden düşmeyen Mesut Özil'le ilgili bir iddia daha ortaya attı. Mirror'ın haberine göre başarılı futbolcu, astronomik maaşı sebebiyle Arsenal'den ayrılmayı düşünmezken menajerine hiçbir takımla görüşmemesi konusunda talimat verdi. Londra'daki hayatından memnun olan oyuncu burada bir takımla anlaşamazsa Türkiye'nin yolunu tutabilir.

G.Saray'ın yıldızına talip çıktı! Sevindiren haber G.Saray'ın yıldızına talip çıktı! Sevindiren haber Falcao'nun sakatlanmasıyla birlikte istemeyerek forma verilen Senegalli futbolcu, son 3 maçta patlama yaptı ve 5 gole ulaştı. Cimbom'u sırtlayan Diagne hem fiyatını yükseltti hem de yeniden ünlü takımları peşine taktı.

Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.

'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı '3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.

Beşiktaş yönetiminden golcü transferine yeşil ışık Beşiktaş yönetiminden golcü transferine yeşil ışık Başarılı sonuçların ardından zirve yarışına tekrar dahil olan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kamerunlu forvetin oyununa tam not vermesine rağmen rekabet ve alternatif açısından bir golcü isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yönetimden olumlu yanıt geldi.