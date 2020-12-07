  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 18:02
  • |
  • Son Güncelleme:

Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı

Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı

Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 Aralık'ta oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline uygulanan PCR testlerine göre bir oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı duyuruldu.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı belirtilen açıklamada, sporcunun tedavisine de başlandığı aktarıldı.

Kulüpten dün yapılan açıklamada da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Aykut Kocaman bombası! Bu kez hayali gerçek oluyor
Aykut Kocaman bombası! Bu kez hayali gerçek oluyor

Aykut Kocaman bombası! Bu kez hayali gerçek oluyor

Son dakika: Yılmaz Vural'la ilgili doktorundan açıklama
Son dakika: Yılmaz Vural'la ilgili doktorundan açıklama

Son dakika: Yılmaz Vural'la ilgili doktorundan açıklama

Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı
Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı

Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Mesut Özil'de son dakika! Yeni adresi...
Mesut Özil'de son dakika! Yeni adresi...

Mesut Özil'de son dakika! Yeni adresi...

İngiliz basını, Arsenal'deki geleceği gündemden düşmeyen Mesut Özil'le ilgili bir iddia daha ortaya attı. Mirror'ın haberine göre başarılı futbolcu, astronomik maaşı sebebiyle Arsenal'den ayrılmayı düşünmezken menajerine hiçbir takımla görüşmemesi konusunda talimat verdi. Londra'daki hayatından memnun olan oyuncu burada bir takımla anlaşamazsa Türkiye'nin yolunu tutabilir.

G.Saray'ın yıldızına talip çıktı! Sevindiren haber
G.Saray'ın yıldızına talip çıktı! Sevindiren haber

G.Saray'ın yıldızına talip çıktı! Sevindiren haber

Falcao'nun sakatlanmasıyla birlikte istemeyerek forma verilen Senegalli futbolcu, son 3 maçta patlama yaptı ve 5 gole ulaştı. Cimbom'u sırtlayan Diagne hem fiyatını yükseltti hem de yeniden ünlü takımları peşine taktı.

Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu
Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu

Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu

Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.

'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı
'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı

'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı

Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.

Beşiktaş yönetiminden golcü transferine yeşil ışık
Beşiktaş yönetiminden golcü transferine yeşil ışık

Beşiktaş yönetiminden golcü transferine yeşil ışık

Başarılı sonuçların ardından zirve yarışına tekrar dahil olan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kamerunlu forvetin oyununa tam not vermesine rağmen rekabet ve alternatif açısından bir golcü isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a yönetimden olumlu yanıt geldi.

Maça saatler kala Trabzonspor'a 2 kötü haber birden
Maça saatler kala Trabzonspor'a 2 kötü haber birden

Maça saatler kala Trabzonspor'a 2 kötü haber birden

Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.