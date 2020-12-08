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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 12:42
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Freddie Ljungberg: Mesut kararını anlamakta zorlanıyorum

Freddie Ljungberg: Mesut kararını anlamakta zorlanıyorum

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AA

Eski İsveçli yıldız futbolcu Freddie Ljungberg, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in sezon başı kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'e ihtiyaç duyduğunu söyledi.

1998-2007 yıllarında Arsenal'de forma giymesinin yanı sıra takımda bir süreliğine yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini de üstlenen 43 yaşındaki Ljungberg, İngiliz temsilcisinin sezon başında Mesut Özil'i kadro dışı bırakması yönünde aldığı kararı eleştirdi.

İngiliz basınına konuşan eski İsveçli milli oyuncu, "Arsenal, Mesut Özil'in orta sahadaki yaratıcılığından yoksun kaldığı için bu sezon hücumda bocalıyor. Onun kadro dışı kalması yönünde alınan kararı algılamakta zorlanıyorum çünkü savunmanın kilidini açmak için Mesut Özil'den daha yetenekli çok az oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.

"MESUT'TAN DAHA İYİ BİR OYUNCU BULAMAZSINIZ"

Mesut Özil kalitesinde bir oyuncuya her takımın ihtiyaç duyacağını belirten Ljungberg, "Arsenal'in Mesut'a fazlasıyla ihtiyacı var. Her hafta düzenli olarak ilk 11'de oynaması gerekmiyor. Ama maçta topa sahip olmak istediğinizde ve tehlikeli ara paslarla gol pozisyonu üretmeniz gerektiğinde bunu Mesut'tan daha iyi yapacak bir oyuncu bulamazsınız. Defansif yönden biraz daha açık verebilirsiniz ancak bu şekilde maç kazanma olasılığınız da artar. Mesut Özil'in 25 kişilik kadroda yer almaması çok kötü bir tercih." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 11 lig maçında 10 kez rakip ağları sarsan, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Arsenal, 13 puanla ligde 15. sırada bulunuyor.

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