Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe: "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesinde Azerbaycan'ın bir spor kanalına açıklamalarda bulundu.

‘Sinan Gümüş, yanlış yaptı‘

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katılarak hem önemli açıklamalar yaptı, hem de Sidney Sam transferini canlı yayında duyurarak bir ilki gerçekleştirdi.