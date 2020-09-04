Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Toros", "Arma", "Yivli" ve "Yakamoz" adı verilen yeni tasarımlı 4 farklı formanın tanıtımı gerçekleştirildi.
Yeni sezon formaları için hazırlanan, taraftara da yer verilen klipte ve fotoğraflarda, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, yeni transferi Sidney Sam, Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk yer aldı.
Ayrıca paylaşımda, "Ruhunu şehrinden alan formalarımız ile yeni sezona hazırız." ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçe: "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Paris Saint-Germain'in sözleşmesini yenilemediği forvet Eric Maxim Choupo-Moting için Fenerbahçe ihtimali gündeme geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesinde Azerbaycan'ın bir spor kanalına açıklamalarda bulundu.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katılarak hem önemli açıklamalar yaptı, hem de Sidney Sam transferini canlı yayında duyurarak bir ilki gerçekleştirdi.
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.