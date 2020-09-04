  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 23:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon formalarını tanıttı

Paylaş

AA

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni sezon formaları hazırlanan kliple taraftarın beğenisine sunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Toros", "Arma", "Yivli" ve "Yakamoz" adı verilen yeni tasarımlı 4 farklı formanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeni sezon formaları için hazırlanan, taraftara da yer verilen klipte ve fotoğraflarda, Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, yeni transferi Sidney Sam, Serdar Gürler ile Bahadır Öztürk yer aldı.

Ayrıca paylaşımda, "Ruhunu şehrinden alan formalarımız ile yeni sezona hazırız." ifadesi kullanıldı.

Ali Rıza Öztürk: 'Sinan Gümüş, yanlış yaptı'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu
Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu

Beşiktaş, özel turnuvada üçüncü oldu

Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi
Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!
Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Messi Barça'da kaldı; başkana ateş püskürdü!

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'la yollarını ayırdı

Fenerbahçe: "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası
Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Serbest kalan Chupo-Moting için F.Bahçe iddiası

Paris Saint-Germain'in sözleşmesini yenilemediği forvet Eric Maxim Choupo-Moting için Fenerbahçe ihtimali gündeme geldi.

TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

‘Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var‘
‘Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var‘

‘Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var‘

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı maç öncesinde Azerbaycan'ın bir spor kanalına açıklamalarda bulundu.

‘Sinan Gümüş, yanlış yaptı‘
‘Sinan Gümüş, yanlış yaptı‘

‘Sinan Gümüş, yanlış yaptı‘

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katılarak hem önemli açıklamalar yaptı, hem de Sidney Sam transferini canlı yayında duyurarak bir ilki gerçekleştirdi.

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu
7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

7 gollü hazırlık maçında gülen taraf Trabzonspor oldu

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.