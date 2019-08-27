Fransızların Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray endişesi

Bu sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleşecek.
"PSG, R.MADRİD, INTER, G.SARAY"
Kura öncesi Fransa'nın Onze Mondial Dergisi, Ligue 1 şampiyonu PSG'nin olası bir ölüm grubuna düşmesi halinde hangi takımlarla eşleşebileceğini araştırdı. Fransızlar'ın yaptığı haberdeki grupta Galatasaray da yer aldı.
Birinci torbada yer alan PSG'nin, olası bir kötü senoryada 2. torbadan İspanyol ekibi Real Madrid, üçüncü torbadan İnter ve 4. torbadan da Galatasaray'la eşleşebilme ihtimali olduğu ifade edildi.
Yapılan değerlendirmede Türkiye'yi, Avrupa kupalarında en iyi temsil eden takımların başında gelen Galatasaray için "Babel, Emre Mor, Nzonzi ve Seri gibi transferler yaptılar. Türkiye'de oynamak hiç kolay değildir. Özellikle Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı oynuyorsanız..." ifadeleri kullanıldı.
(Sporx)
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Burak Yılmaz için 3 kez Beşiktaş yönetimiyle masaya oturan Serie A ekibi Lecce, golcü futbolcunun transferi için bugün son kez Siyah-Beyazlılarla toplantı yapacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, diğer yandan takımdan gönderilecek isimler üzerinde de çalışıyor. Son olarak Diego Reyes’le yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Carlos Kameni’nin de sözleşmesini feshediyor.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.