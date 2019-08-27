Fransızların Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray endişesi

Onze Mondial Dergisi, birinci torbada yer alan PSG'nin, perşembe günkü Devler Ligi kura çekiminde olası bir ölüm grubuna düşme olasılığını değerlendirdi. Haberde PSG'nin rakipleri olarak Real Madrid, İnter ve Galatasaray seçildi!

Bu sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleşecek.

"PSG, R.MADRİD, INTER, G.SARAY"

Kura öncesi Fransa'nın Onze Mondial Dergisi, Ligue 1 şampiyonu PSG'nin olası bir ölüm grubuna düşmesi halinde hangi takımlarla eşleşebileceğini araştırdı. Fransızlar'ın yaptığı haberdeki grupta Galatasaray da yer aldı.

Birinci torbada yer alan PSG'nin, olası bir kötü senoryada 2. torbadan İspanyol ekibi Real Madrid, üçüncü torbadan İnter ve 4. torbadan da Galatasaray'la eşleşebilme ihtimali olduğu ifade edildi.

Yapılan değerlendirmede Türkiye'yi, Avrupa kupalarında en iyi temsil eden takımların başında gelen Galatasaray için "Babel, Emre Mor, Nzonzi ve Seri gibi transferler yaptılar. Türkiye'de oynamak hiç kolay değildir. Özellikle Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı oynuyorsanız..." ifadeleri kullanıldı.

(Sporx)