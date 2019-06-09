Fransızlar 2-0'ı izlemedi! Hayal kırıklığı

A Milli Takımımızın tarihi Fransa galibiyeti, televizyon reytinglerinde de Fransızları hayal kırıklığına uğrattı.

Fransa'da TF1 kanalının yayınladığı maçı Türkiye - Fransa maçını toplamda 5,1 milyon izleyicinin (%27 izleyici payı) takip ettiği kaydedildi. Bu sayının, Fransa Kadın Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynadığı ilk karşılaşma olan Güney Kore maçını televizyondan izleyen 10,6 milyon izleyicinin (+44 izleyici payı) yarısından az olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Öte yandan Fransa'nın Mart ayında EURO2020 elemelerinde İzlanda ile oynadığı mücadeleyi ise 6,06 milyon izleyicinin takip ettiği ifade edildi.