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09 Haziran 2019 Pazar 15:38 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 17:36

Fransızlar 2-0'ı izlemedi! Hayal kırıklığı

Fransızlar 2-0'ı izlemedi! Hayal kırıklığı

Türkiye A Milli Takımımızın Fransa'yı sahadan sildiği ve 2-0 kazandığı karşılaşma Fransız vatandaşlarının ilgisini çekmedi.

A Milli Takımımızın tarihi Fransa galibiyeti, televizyon reytinglerinde de Fransızları hayal kırıklığına uğrattı.

Fransa'da TF1 kanalının yayınladığı maçı Türkiye - Fransa maçını toplamda 5,1 milyon izleyicinin (%27 izleyici payı) takip ettiği kaydedildi. Bu sayının, Fransa Kadın Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda oynadığı ilk karşılaşma olan Güney Kore maçını televizyondan izleyen 10,6 milyon izleyicinin (+44 izleyici payı) yarısından az olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Öte yandan Fransa'nın Mart ayında EURO2020 elemelerinde İzlanda ile oynadığı mücadeleyi ise 6,06 milyon izleyicinin takip ettiği ifade edildi.

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