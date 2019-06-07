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07 Haziran 2019 Cuma 09:47 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 09:47

Fransız devi Vida'ya talip oldu

Fransız devi Vida'ya talip oldu

Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida Fransız kulüplerinden Marsilya’nın radarına girdi. Bu oyuncu için resmi teklif yapılmasının beklendiği öğrenildi..

Beşiktaş'ın başarılı stoperine Fransız kulüplerinden Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı. Fransız kulübünün yetkililerinin Vida için resmi teklif yapmasının an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Vida'yı astronomik bir rakam olmadığı takdirde satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu nedenle Marsilya'nın yapacağı resmi teklifin beklendiği gelen bilgiler arasında..

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