Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7402
  • 6,2723
  • 271.725
  • 103837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fransız basınından Galatasaray-PSG maçı yorumu: PSG, İstanbul'da beladan kurtuldu

Fransız basınından Galatasaray-PSG maçı yorumu: PSG, İstanbul'da beladan kurtuldu

Fransız basınından Galatasaray-PSG maçı yorumu: PSG, İstanbul'da beladan kurtuldu

Galatasaray - PSG maçı Fransız basınında nasıl yankı buldu? PSG'nin aldığı galibiyete rağmen sarı kırmızılı takıma karşı çok zorlandığı Fransız basınında manşete taşındı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubundaki ikinci maçında sahasında PSG'e 1-0 mağlup olmasına rağmen verdiği mücadeleyle taraftarlarından alkış aldı.

Galatasaray - PSG karşılaşması Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız basını, PSG'nin çok iyi oynamamasına rağmen önemli bir galibiyet aldığını söylerken diğer taraftan çok zorlu bir atmosfer ve rakibe karşı kritik, bir o kadar da önemli galibiyet elde ettiğini yazdı.

SPORT FRANCE: "PSG BELADAN KURTULDU"

Fransız basınında Sport France, PSG'nin galibiyete rağmen çok yorulduğunu ve İstanbul'da adeta bir beladan kurtulduğunu yazdı. L'Equipe gazetesi ise PSG'nin çok iyi oynamamasına rağmen galip geldiğini ve şu anda takımda işlerin yolunda olduğunu yazdı. 

FRANCE FOOTBALL: "PSG İÇİN DOĞRU ADIM"

France Football gazetesi ise PSG'nin eksiklerine rağmen Galatasaray'a karşı doğru bir oyun oynadığını ve önemli bir galibiyet aldığını manşete taşıdı. 

(Futbol Arena)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir'in yeni dizisi ve partneri belli oldu
Murat Boz'dan Sezen Aksu müjdesi
Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen itiraf
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
Paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu!
<p>Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, yaşam mü

Tarık Ünlüoğlu’nun Sanatçı Dostları Hastaneye Akın Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu'nun acı haberini alan ünlüler hastaneye koştu

E-Devlet'ten sağlık raporu hizmeti! Yürürlüğe girdi, bir yıl geçerli olacak