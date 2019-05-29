Fransız basını Trabzonspor'un yeni ön liberosunu duyurdu

Kadrosunu 5-6 oyuncu alarak takviye etmeyi planlayan Trabzonspor daha çok bonservisi elinde olan ve kiralık olarak gelebilecek futbolcularla ilgileniyor.

Fransız basını, Bordo-Mavililer'in Onazi'nin boşluğunu Remi Walter ile doldurmak üzere harekete geçtiğini yazdı.

Trabzonsporlu yöneticilerin Nice ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki sol ayaklı ön liberonun menajeri ile görüştüğü belirtildi.

BARBOSA İÇİN ZEMİN YOKLANDI

Bu arada Karadeniz ekibinin Akhisarspor'dan Helder Barbosa için de zemin yokladığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'un 32 yaşındaki kanat oyuncusunu takasla ya da az para vererek almak istediği belirtildi.

(Star)