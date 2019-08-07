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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:49
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05

Fransız basını resmen duyurdu: Falcao transferi yakın zamanda açıklanacak

Fransız basını resmen duyurdu: Falcao transferi yakın zamanda açıklanacak

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Fransa'nın Onze Mondial dergisi, Radamel Falcao hakkında yazdığı yazı ile dikkat çekti.

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Radamel Falcao, Fransa basınının da gündeminden çıkmıyor. Son olarak ülkenin Onze Mondial dergisi dikkat çeken yazılar paylaştı.

Yayınlanan yazıdan Falcao'nun Monaco'dan ayrılacağına dikkat çekiliken ''Monaco'da yıllık 9M€ kazanan Radamel Falcao, sözleşmesinin son senesine girmeden takım değiştirecek gibi gözüküyor. Görüşmeler devam ediyor ama yakında sonuçlanır. Falcao, %90 oranında takımdan ayrılacak.'' sözleri kullanıldı.

Ayrıca takımı büyük oranda değiştirmek isteyen Fransız ekibinin geçen sezon Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi.

PAYLAŞIMLAR HEYECANI ARTTIRMIŞTI

Kolombiyalı golcü ile buluşan Türk mimar Şafak Çat, Instagram hesabından Falcao'ya ''Yakında barbeküye bekliyorum'' yazmış, Falcao da bu paylaşımı beğenmiş ve kendi hesabından da paylaşmıştı. Sosyal medyada Falcao'nun Galatasaray paylaşımlarını beğenmesi de sarı kırmızılı taraftarların heyecanını bir kat daha arttırmıştı.

Şafak Çak, son olarak paylaşımında "Dua edelim ki takımı acilen forvet bulsun ve hepimiz mutlu olalım. Ayrıca bilinsin ki ilk başlarda eşi gelmek istemiyordu, ikna eden benim!" sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)

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