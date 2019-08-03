Fransız basını Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'yi çok istediğini ama Marsilya'nın bırakmadığını duyurdu

L’Eqipe gazetesi, 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun Fener’le el sıkıştığını ancak Marsilya yönetiminin kendisine izin vermediğini yazdı. Haberde “Gustavo, Fener’i istiyor ama Villas Boas kendisini bırakmıyor” ifadeleri yer alması dikkat çekti. Bu arada Marsilya Başkanı Jacgues-Henri Eyraud da, “Fener’den iyi bir teklif aldı ama ben Gustavo’nun kalmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.
(Star)
Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.
A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
Boca’nın Cristian Pavon’u kiralamak istemesi üzerine menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti... Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.
Galatasaray'ın Ever Banega aşkı bitmek bilmiyor.
Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı, “Yeni sistemimizle sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Gençlerden çok memnunum. A takıma alt yapıdan oyuncu kazandıracağız” dedi.
Audi Cup’ta B.Münih ve Real Madrid maçlarında kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe’de savunma S.O.S verirken, stoper mevki için uzun süredir gündemde olan Zanka ile (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) anlaşmaya varıldığı bildirildi.