Fransız basını, Beşiktaş'ın Hatem Ben Arfa'yı istediğini yazdı

Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile mukavelesi biten Fransız yıldızı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtildi ancak Ben Arfa ile sadece siyah-beyazlıların ilgilenmediği, 32 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın aynı zamanda Espanyol, Sevilla ve Real Betis'in transfer listesinde olduğu ifade edildi.

BU SEZON 26 MAÇ VE 9 GOLLÜK ETKİ

Hatem Ben Arfa bu sezon Rennes formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asiste imza attı. 32 yaşındaki Fransız 10 numara, bugüne kadar Fransa Milli Takımı'nda 15 kez görev alırken 2 gol kaydetti.

Ben Arfa, kariyeri boyunca Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, PSG ve Rennes formaları giydi. Ben Arfa'nın Rennes ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.

(Sabah)