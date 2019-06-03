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03 Haziran 2019 Pazartesi 13:55 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:13

Fransız basını, Beşiktaş'ın Hatem Ben Arfa'yı istediğini yazdı

Fransız basını, Beşiktaş'ın Hatem Ben Arfa'yı istediğini yazdı

Daha önce adı birçok kez Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa için Fransa basınından yeni bir iddia geldi.

Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile mukavelesi biten Fransız yıldızı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtildi ancak Ben Arfa ile sadece siyah-beyazlıların ilgilenmediği, 32 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın aynı zamanda Espanyol, Sevilla ve Real Betis'in transfer listesinde olduğu ifade edildi.

BU SEZON 26 MAÇ VE 9 GOLLÜK ETKİ

Hatem Ben Arfa bu sezon Rennes formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asiste imza attı. 32 yaşındaki Fransız 10 numara, bugüne kadar Fransa Milli Takımı'nda 15 kez görev alırken 2 gol kaydetti.

Ben Arfa, kariyeri boyunca Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, PSG ve Rennes formaları giydi. Ben Arfa'nın Rennes ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.

(Sabah)

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