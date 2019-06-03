03 Haziran 2019 Pazartesi 13:55 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:13
Fransız basını, Beşiktaş'ın Hatem Ben Arfa'yı istediğini yazdı
Daha önce adı birçok kez Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa için Fransa basınından yeni bir iddia geldi.
Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile mukavelesi biten Fransız yıldızı Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtildi ancak Ben Arfa ile sadece siyah-beyazlıların ilgilenmediği, 32 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın aynı zamanda Espanyol, Sevilla ve Real Betis'in transfer listesinde olduğu ifade edildi.
BU SEZON 26 MAÇ VE 9 GOLLÜK ETKİ
Hatem Ben Arfa bu sezon Rennes formasıyla ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 2 asiste imza attı. 32 yaşındaki Fransız 10 numara, bugüne kadar Fransa Milli Takımı'nda 15 kez görev alırken 2 gol kaydetti.
Ben Arfa, kariyeri boyunca Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, PSG ve Rennes formaları giydi. Ben Arfa'nın Rennes ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.
(Sabah)