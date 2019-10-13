Fransa'daki Türkler maça hazır! 'Motivasyonumuz yüksek'

A Milli Takımımız'ın Fransa ile oynayacağı maç öncesi Fransa'da yaşayan ve maça gidecek olan çifte pasaportlu Türkler, L'Equipe gazetesine konuştu.

Fransa'da 600 binden fazla Türk yaşadığına dikkat çeken gazete, maçta da Stade de France'ın en az yarısının kırmızı beyaz olacağını vurgulandı.

"BEN İÇİMDE HALA TÜRK'ÜM!"

20 yaşındaki Atakan Anıl, "Gönlümü verdiğim iki takım karşı karşıya gelecek. Bu maç benim için çok önemli. Türkiye'nin kazanmasını istiyorum. Çünkü, içimde ben hala Türk'üm. Ayrıca, Fransız olmaktan ötürü de mutluyum. Eğer, Fransa bir şeye üzülüyorsa, ben de üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

"LA MARSEILLAISE'Yİ ISLIKLAYACAĞIM"

1981'den bu yana Fransa'da yaşayan 47 yaşındaki Türk işçi Hasan, "Fransa Milli Marşı La Marsellaise'yi ıslıklayacağım. Bu sembolik bir hareket. Ayrıca, stadyum dışında YPG-PKK bayrakları ile bazı gösteriler de olabilir ancak bunları bizi etkilemez." ifadelerini kullandı.

"MOTİVASYONUMUZ ÇOK YÜKSEK"

Lille'de yaşayan 19 yaşındaki Mehmet Açıkan, 2017'deki olaylı Lyon - Beşiktaş maçın da gittiğini ve tribünde olduğunu belirterek, "Bu maçı çok uzun süredir bekliyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek." açıklamasını yaptı.

(Sporx)