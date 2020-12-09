  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:43
  • |
  • Son Güncelleme:

Fransa'da gündem Trabzonspor

Fransa'da gündem Trabzonspor

Paylaş

Yusuf Yazıcı'nın Lille performansı Fransızları Trabzon'a yönlendirdi. Bordo-mavililerin, DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maça gelen St.Etienne ve Lyon'un scout ekiplerinin listesinde Abdülkadir, Edgar ve Uğurcan vardı. Ancak scoutları en çok etkileyen isim tek golün sahibi Caleb Ekuban oldu.

Trabzonspor'un Ağustos 2019'da Ligue 1 ekiplerinden Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'nın özellikle bu sezon gösterdiği performans, bordo-mavililere Fransa pazarının da kapısını sonuna kadar açtı.

Fransız ekiplerinde, Trabzonspor forması giyen oyunculara ilgi artarken sezon başında da Rennes, Uğurcan Çakır için Fırtına'nın kapısını çalmış ancak 17 milyon euroluk teklifi yeterli bulunmamıştı. Fransızlar'ın ilgisi ise daha sonra artarak sürdü.

İLK TEKLİF EDGAR'A

SABAH'ın haberine göre, bordo-mavililerin, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı lig maçını St. Etienne ve Lyon'un scout ekipleri izledi. Listelerinde Abdülkadir Ömür, Edgar Ie ve Uğurcan Çakır vardı. St.Etienne'in gözünün Edgar Ie'de olduğu ve devre arasında 2 milyon Euro teklif edeceği, Lyon'un da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı istediği vurgulandı.

Ancak bu iki scout ekibini en çok etkileyen futbolcu Caleb Ekuban oldu. 2019'da 1 milyon Euro'ya alınan Ekuban'ın güncel değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

HOSSEINI VE CAMPI İÇİN DE TEKLİF BEKLENİYOR

2019-20 sezonunda ligin en golcü takımlarının başında yer alan ancak bu sezon gol üretme noktasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da hücum hattına takviyeler planlanırken, bu mevkide yer alan bazı oyuncular ile de yolların ayrılarak kadro şişkinliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor. 

Bu noktada forvet ve kanat oyuncularından bazı isimlerin gönderileceği, sezon başında kadroya katılan Plaza'nın bu isimlerin başında yer aldığı belirtildi. Ayrıca yönetimin takıma girmekte zorlanan Hosseini ile Campi için gelecek teklifleri de değerlendireceği belirtildi.

Hosseini: Bu sezon sadece Alanya deplasmanında forma giyebilen İranlı stoper orta sahada oynamıştı.

Campi: Hugo gelene kadar 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynarken, son 7 maçın 4'ünde kadroya bile giremedi.

TRANSFERDE TEK YETKİLİ ABDULLAH AVCI

Trabzonspor'da devre arasında transfer beklentisi yükselirken, bu konuda tek yetkilinin teknik direktör Abdullah Avcı olacağı belirtildi. 

Yedek kulübesini de zenginleştirmek isteyen Avcı'nın, scout ekiplerine bu konuda talimatlarını verdiği ifade edildi. Fırtına'nın hedefi özellikle hücumda yeni alternatifler bulmak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!
Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi
PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

MHK'dan Palabıyık'a şok!
MHK'dan Palabıyık'a şok!

MHK'dan Palabıyık'a şok!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Büyük sürpriz! Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu
Büyük sürpriz! Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.

TFF'den Ali Koç'a çok sert cevap!
TFF'den Ali Koç'a çok sert cevap!

TFF'den Ali Koç'a çok sert cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış
Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

İşte Terim'in son gözdesi
İşte Terim'in son gözdesi

İşte Terim'in son gözdesi

İttifak Holding Konyaspor'un genç stoperi Abdülkerim Bardakçı, dikkat çeken performansı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.

Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu
Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu

Okan Buruk'un ırkçı hakeme tepkisi böyle duyuldu

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.