Fransa'da gündem Trabzonspor

Trabzonspor'un Ağustos 2019'da Ligue 1 ekiplerinden Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'nın özellikle bu sezon gösterdiği performans, bordo-mavililere Fransa pazarının da kapısını sonuna kadar açtı.
Fransız ekiplerinde, Trabzonspor forması giyen oyunculara ilgi artarken sezon başında da Rennes, Uğurcan Çakır için Fırtına'nın kapısını çalmış ancak 17 milyon euroluk teklifi yeterli bulunmamıştı. Fransızlar'ın ilgisi ise daha sonra artarak sürdü.
İLK TEKLİF EDGAR'A
SABAH'ın haberine göre, bordo-mavililerin, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı lig maçını St. Etienne ve Lyon'un scout ekipleri izledi. Listelerinde Abdülkadir Ömür, Edgar Ie ve Uğurcan Çakır vardı. St.Etienne'in gözünün Edgar Ie'de olduğu ve devre arasında 2 milyon Euro teklif edeceği, Lyon'un da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ı istediği vurgulandı.
Ancak bu iki scout ekibini en çok etkileyen futbolcu Caleb Ekuban oldu. 2019'da 1 milyon Euro'ya alınan Ekuban'ın güncel değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
HOSSEINI VE CAMPI İÇİN DE TEKLİF BEKLENİYOR
2019-20 sezonunda ligin en golcü takımlarının başında yer alan ancak bu sezon gol üretme noktasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da hücum hattına takviyeler planlanırken, bu mevkide yer alan bazı oyuncular ile de yolların ayrılarak kadro şişkinliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor.
Bu noktada forvet ve kanat oyuncularından bazı isimlerin gönderileceği, sezon başında kadroya katılan Plaza'nın bu isimlerin başında yer aldığı belirtildi. Ayrıca yönetimin takıma girmekte zorlanan Hosseini ile Campi için gelecek teklifleri de değerlendireceği belirtildi.
Hosseini: Bu sezon sadece Alanya deplasmanında forma giyebilen İranlı stoper orta sahada oynamıştı.
Campi: Hugo gelene kadar 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynarken, son 7 maçın 4'ünde kadroya bile giremedi.
TRANSFERDE TEK YETKİLİ ABDULLAH AVCI
Trabzonspor'da devre arasında transfer beklentisi yükselirken, bu konuda tek yetkilinin teknik direktör Abdullah Avcı olacağı belirtildi.
Yedek kulübesini de zenginleştirmek isteyen Avcı'nın, scout ekiplerine bu konuda talimatlarını verdiği ifade edildi. Fırtına'nın hedefi özellikle hücumda yeni alternatifler bulmak.
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