Fransa'da çılgın maç! Tam 8 gol atıldı...

Fransa Ligi'nde 25. hafta maçında Amiens ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Paris Saint Germain, 3-0 geriye düştüğü maçı 4-3 öne geçti. Ancak son dakikalarda Amiens'in golüne engel olamadı ve mücadele 4-4 berabere bitti.

Amiens'in gollerini 5 ve 90+1. dakikada Sehrou Guirassy, 29. dakikada Gael Kakuta ve 40. dakikada Fousseni Diabate kaydetti. Amiens'te Gael Kakuta attığı golün yanı sıra iki de asist yaptı.

Paris Saint Germain'in golleri 45. dakikada Ander Herrera, 60 ve 65 dakikada Nianzou Kouassi, 74. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Öte yandan Paris Saint Germain, 2011'den bu yana ikinci kez 4 gol attığı maçı kazanamadı. Paris Saint Germain, 2012'de de Lyon'a 4 gol atmış ancak mücadele 4-4 sona ermişti.

Bu beraberliğin ardından lider Paris Saint Germain puanını 62'ye yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Amiens de 21 puana ulaştı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Amiens, Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint Germain, Bordeaux'u ağırlayacak