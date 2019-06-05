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05 Haziran 2019 Çarşamba 11:29 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:32

Fransa ve İzlanda maçı öncesi kötü haber

Fransa ve İzlanda maçı öncesi kötü haber

Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu

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