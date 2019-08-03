Fransa Süper Kupası Paris Saint Germain'in!

Paris Saint-Germain, Çin'de oynanan Fransa Süper Kupası'nda Rennes'i 2-1 mağlup etti ve kupayı üst üste 7. kez kazandı.

Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain ile Rennes, Çin'in Shenzhen şehrinde karşı karşıya geldi. PSG, yenik duruma düştüğü maçta Rennes'i 2-1 yenerek üst üste 7. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.

PSG'ye kupayı getiren golleri 57. dakikada Kylian Mbappe ve 73. dakikada Angel Di Maria atarken Rennes'in tek golü 13. dakikada Hunou kaydetti.

Maçın En Değerli Oyuncusu ödülü ise PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin oldu. Paris ekibi, bu sonuçla toplamda ise 9. Fransa Süper Kupası'nı kazanmış oldu.