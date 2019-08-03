Fransa Süper Kupası Paris Saint Germain'in!

Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain ile Rennes, Çin'in Shenzhen şehrinde karşı karşıya geldi. PSG, yenik duruma düştüğü maçta Rennes'i 2-1 yenerek üst üste 7. kez bu kupayı müzesine götürmeyi başardı.
PSG'ye kupayı getiren golleri 57. dakikada Kylian Mbappe ve 73. dakikada Angel Di Maria atarken Rennes'in tek golü 13. dakikada Hunou kaydetti.
Maçın En Değerli Oyuncusu ödülü ise PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin oldu. Paris ekibi, bu sonuçla toplamda ise 9. Fransa Süper Kupası'nı kazanmış oldu.
Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 haftalık programı açıklandı. Sezonun açılış maçı 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile şampiyon Galatasaray arasında oynanacak.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan taraftarlara transfer müjdesi.
Haftalardır Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray’a dün önce Sportif Direktör Oleg Pretov’dan, bugün ise YahooSport muhabiri Manu Lonjon’dan kötü haber geldi.
Benfica'dan ayrılması kesinleşen Fejsa için Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden yoklama çekti.
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yayımladığı açıklamada futbolcuları Burak Yılmaz, Garry Medel ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarındaki son durumu paylaştı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.
Paris Saint-Germain, Çin'de oynanan Fransa Süper Kupası'nda Rennes'i 2-1 mağlup etti ve kupayı üst üste 7. kez kazandı.