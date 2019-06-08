Türkiye maçı öncesi Fransa'nın muhtemel kadrosu

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında bugün oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Peki, bugünkü maçta rakibimiz Fransa'nın kadrosunda kimler var? İşte Fransa'nın muhtemel 11'i



TÜRKİYE - FRANSA MUHTEMEL 11'LER

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

Kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Deschamps, Mbappe'nin Bolivya maçındaki sakatlığıyla ilgili bu futbolcuyu tedbir amaçlı oyundan çıkardığını söyledi.

Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0, ikinci maçında Moldova'yı evinde 4-0 mağlup etmişti.

Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova'yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda'yı sahasında 4-0 yenmişti. 6'şar puanları bulunan iki ekipten Fransa, averajla grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Zeki, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can (Dorukan), Yusuf, Cengiz, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Ndombele, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud

H Grubu'nda oynanacak diğer maçlarda ise Moldova, Andorra'yı, İzlanda, Arnavutluk'u ağırlayacak.