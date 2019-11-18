Fransa iki golle zirvede tamamladı
EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin yer aldığı H Grubu'nda Arnavutluk ile Fransa karşı karşıya geldi.
Fransa, mücadelenin 8. dakikasında Corentin Tolisso ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Griezmann, 31. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Fransa, 25 puanla grubu lider olarak tamamladı. Türkiye ise 23 puanla 2. sırada kaldı. Fransa'ya evinde yenilen Arnavutluk ise 13 puanla gurubu 4. sırada bitirdi.