Fransa iki golle zirvede tamamladı

Fransa, mücadelenin 8. dakikasında Corentin Tolisso ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Griezmann, 31. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, 25 puanla grubu lider olarak tamamladı. Türkiye ise 23 puanla 2. sırada kaldı. Fransa'ya evinde yenilen Arnavutluk ise 13 puanla gurubu 4. sırada bitirdi.