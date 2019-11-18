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  3. Fransa iki golle zirvede tamamladı

Fransa iki golle zirvede tamamladı

Fransa iki golle zirvede tamamladı

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin yer aldığı H Grubu'nda Arnavutluk ile Fransa karşı karşıya geldi.

Fransa, mücadelenin 8. dakikasında Corentin Tolisso ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Griezmann, 31. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fransa, 25 puanla grubu lider olarak tamamladı. Türkiye ise 23 puanla 2. sırada kaldı. Fransa'ya evinde yenilen Arnavutluk ise 13 puanla gurubu 4. sırada bitirdi.


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