Fransa Bisiklet Turu'nun yeni tarihi belli oldu

Tüm dünyada etkisini gösteren ve Fransa’da da artan salgın vakaları sonucu, Fransa Bisiklet Turu’nun akıbeti belli oldu. Bu sene 107. kez düzenlenecek olan ve ilk pedalının 27 Haziran’da çevrileceği daha önceden açıklanan Fransa Bisiklet Turu’nun, 29 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
Turun rotalarında henüz bir değişiklik olmadığı açıklanırken, temmuz ayında yapılması planlanan tur etkinliklerinin yeni tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek olan Mbaye Diagne ve Ryan Babel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da menajerine ‘kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.
Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Genç oyunculara yönelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 32 yaşındaki Pedro'yu veto etti. Deneyimli hoca kanat transferi için Trezeguet'i istedi.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.