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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:54
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:54

Frank Rijkaard, Rüştü Reçber'i neden istemedi?

Frank Rijkaard, Rüştü Reçber'i neden istemedi"

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2003 yılında Barcelona'ya transfer olan Rüştü Reçber, bordo-mavili takımın teknik direktörü Frank Rijkaard tarafından fazla tercih edilmemişti. Hollandalı teknik adamın Rüştü'yü neden istemediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Rijkaard, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde transfer edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber'e çok fazla şans tanımamıştı. SABAH yazarı Bülent Timurlenk, Frank Rijkaard'ın Rüştü Reçber'i oynatmamasıyla ilgili bir yazı kaleme kaldı.

İşte o sebepler;

"Rüştü Reçber, taze bir röportajında "Rijkaard bana karşı ön yargılıydı, forma vermedi" deyip Barça'daki eski hocasının kulaklarını çınlatmış. Hatırlayalım o günleri: Real Madrid'in "Los Galacticos" politikası 3 yıldır sürerken, geride kalan 4 yılda dibe vuran Barcelona, 2003'te yeni başkan Laporta önderliğinde beyaz sayfa açtı. O sayfaya Ronaldinho ile adını yazdıran Rüştü'ydü. Laporta, 2002 Dünya Kupası'nda etkilendiği Rüştü'ye hep destek verdi ama milli kaleci, talihsiz goller yedi ve genç eldiven Valdes, Rijkaard'ın gözdesiydi. Rijkaard, yabancı dil bilmeyen Rüştü'ye mesafeli durdu, defansla uyum için Valdes 1. tercihiydi. La Liga'da "AB dışından 3 futbolcu onbirde forma giyebilir" kuralı da Rüştü'nün önünü kapadı. O sezon Ronaldinho, Marquez ve Saviola bu kontenjanı dolduruyordu. Rüştü Fenerbahçe'ye döndü; Rijkaard, Valdes ile 2 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi kazandı." (A Spor)

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