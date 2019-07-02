Forvete Vedat, kanada Trezeguet

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

YENİ sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’nin transfer planını Akşam açıklıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yönetime sunduğu rapora göre; Sarı-Lacivertliler Finansal Fair Play ilkelerinin dışına çıkmadan yeni sezonda hedefleri yakalayacak güçlü bir kadro için harıl harıl çalışıyor. Bu çerçevede resmi transferlerini açıklamaya başlayan F.Bahçe’de Yanal’ın listesine bakıldığı zaman kaleden forvete kadar köklü değişiklikler dikkat çekiyor. Bu rapora göre Yanal, Fenerbahçe ile yeniden 1 yıllık mukavele imzalama istediğinde olan kaleci Volkan’ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor. Yanal’ın bu bölgede alınmasını istediği isim ise Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok. Mert’in alınması halinde Harun’un takasta kullanılmasına da Yanal izin verdi. Diğer kaleciler ise Altay ve Berke olarak sıralandı.

3 MEVKİNİN DE ALTERNATİFİ

Tecrübeli teknik adamın stoperde de sürpriz planları var. Yanal bu bölgede Sadık, Serdar Aziz, Skrtel’le yola devam etmek amacında. Slovak stoper Skrtel’in ayrılacağı iddialarını bu rapor yalanlıyor. Yanal, bu oyuncunun 1 sezon daha Sarı-Lacivertli takımda devam etmesini istiyor. Takviye olarak bu bölgeye düşünülen bir başka oyuncu ise Aleksandar Kolarov. Roma, bu oyuncuyu görüşmelerin başında bedelsiz bırakmaya razı olurken, taliplerinin artması üzerine bonservis bedeli istedi. Bu yüzden görüşmeler sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Stoper, sol bek ve orta sahanın solunda oynayabilen Kolarov, Ersun Yanal’ın ‘olmazsa olmaz oyuncuları’ arasında yer alıyor. Ancak şu aşamada Kolarov konusunda belirsizlik devam ediyor. Kolarov’un da Fenerbahçe’ye gelmek için istekli olduğu belirtiliyor.

JOKER ÖN LİBERO GUSTAVO

Ersun Hoca sol bekte değişiklik düşünmüyor. Hasan Ali ve onun alternatifi olarak 17 yaşındaki genç oyuncu Cebrail bu bölgede düşünülen oyuncular. Bu mevkide bir eksiklik olursa Kolarov ya da Gustavo devreye girecek. Sağ bekte ise Isla, Dirar ve Murat Sağlam görev alacak. Ön libero için Yanal’ın düşündüğü isimlerin başında Fejsa geliyor. Gustavo alternatif bir başka joker. Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir de alternatifler arasında. Ancak Başakşehir’in, Mahmut’u satma konusundaki gönülsüzlüğü Fenerbahçe’yi yabancı transferine zorluyor. Ersun Yanal, Eljif Elmas ve Jailson için “Satılabilir” dedi. İki oyuncuya uygun teklif gelmesi halinde gönderilmesine onay veren Yanal, başka transfer istemiyor. Sadece İrfan Can’ın şartları uygun olması halinde bu bölgeye alınabileceğini belirtiyor.

MURİQİ’NİN MUADİLİ YOK!..

Başakşehir’den gelecek Emre Belözoğlu ise bu bölgede Ersun Yanal’ın saha içindeki eli-ayağı olacak. Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Kağan ve Ferdi de kadroda tutuluyor. Yanal çabukluğuna çok güvendiği ancak kondisyon problemi yaşadığını düşündüğü Zajc ve Alper’in, iyi bir hazırlıkla yüksek performans sergileyeceğine inanıyor. İki oyuncuya yönelik güçlendirme çalışmaları, özel olarak yapılacak. Yanal, 1 sezonluk daha kiralık sözleşmesi bulunan Moses’ı sağda, Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet’i ise solda düşünüyor. Kruse forvet arkasında görev yapacak. Trezeguet-Kruse ihtiyaçta forvette olacak. Rize’den Muriqi ise Yanal’ın gözbebeği.