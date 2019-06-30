Forvet arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme gelen son isim Moise Kean

Diagne'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a satışı için gün sayan, Mitroglou'yu da göndermeye çalışan Galatasaray, tamamen golcü transferine kilitlendi. Listesindeki Chicharito ve Vedat Muriç ile temas halindeki Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim daha girdi: Moise Kean.

Sarı-kırmızılılar, Juventus'ta forma giyen ve geçen sezonunun ikinci yarısında attığı gollerle Seria A'da çıkış yakalayan 19 yaşındaki golcüyü gözüne kestirdi.

Sarı-kırmızılılar kiralamak istiyor

U21 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvadan elenen İtalya'da disiplinsiz davranışları yüzünden kadro dışı bırakılan Kean için kulübü Juventus da yeni planlar yapıyor.

Teknik direktör Sarri'nin, Cristiano Ronaldo'yu merkez santrfor oynatma kararı sonrasında Mario Mandzukic'i kulübeye çekeceği ve Kean'in de gelişimi için İtalya dışında bir kulübe kiralanmasını istediği belirtildi. Gelişmeleri takip eden G.Saray yönetiminin de yıllık ücreti sadece 550 bin Euro olan genç yıldızı kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. İtalyan futbolcuya Everton'ın da talip olduğu kaydedildi.

Geleceği parlak

19 yaşındaki İtalyan golcü, Juventus forması ile bu sezon 17 maçta forma giyerken 7 gol, 1 asist yaptı. Oynadığı kısa dönemde sergilediği performans ile Çizme'de dikkatleri üzerine çeken Kean'in, İtalyan takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kean, gelecek dönemde Avrupa futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında geliyor.

(Sabah)