Formula 1'de bir erteleme daha

Azerbaycan GP'nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ve dünyadaki koronavirüs tehdidi nedeniyle Grand Prix'nin 7 Haziran'da yapılmasının mümkün olmadığı ve bundan dolayı GP'nin ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) daha önce yaptığı açıklamalarla, Avustralya ve Monako Grand Prix'lerinin iptal edildiğini; Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda ve İspanya Grand Prix'lerinin ise ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.
Bazı oyuncularının koronavirüs belirtileri gösterdiği açıklanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan yıldızı Luigi Datome'den son dakika açıklaması... İşte Datome'nin ağzından sarı lacivertli takımdaki son durum...
Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ilk kez konuştu. Albayrak, “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum” dedi.
Corona virüs salgınından korunmak için günün büyük kısmını evde geçirmeye uyum sağlamaya çalışan hane halkına biraz olsun neşe ve ilham verebilmek amacıyla Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara daha fazla eğlence içeriğine erişim imkanı sunduğunu açıkladı.
Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Rudy Gobert, kendisinde hastalığın semptomları arasında yer alan bazı durumların gerçekleştiğini açıkladı
Fenerbahçe logo'de tüm branşlar için 1,5 aylık süreçte 600 milyon TL'ye yakın ödeme var. Yönetim en ucuz maliyetle borç arayışı içinde.
John Obi Mikel'in sürpriz ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçen Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Guelor Kanga. Bordo-Mavililer, 29 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken Kanga'nın Galatasaray'da oynayan vatandaşı Mario Lemina'dan Trabzonspor'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Lemina'nın olumlu referansıyla birlikte Bordo-Mavililerin transferi bitirme aşamasına geldiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir'in golcü yıldızı Demba Ba eski takımı Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı. Yönetim Senegalli oyuncunun gelmesine çok sıcak bakıyor.