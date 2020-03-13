Formula 1'de Avustralya'dan sonra Bahreyn ve Vietnam GP'leri de ertelendi

Korona virüsün tehlikesinden dolayı Formula 1 yönetimini de tedbirlerini aldı. Formula 1’de daha önce sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix’si korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Formula 1’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn ile üçüncü yarışı olan Vietnam Grand Prix’in de iptal edildiği ifade edildi. Bu kararın Formula 1’de yer alan herkesin ve taraftarların güvenliğini sağlamak için FIA ve organizatörlerle beraber aldıkları açıklandı.
Yarışların Bahreyn’de 20-22 Mart, Vietnam’da da 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.
Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın ‘Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun tesciliyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
İtalya'da Milli Sporcu Selin Şahin karantinada altına alındı. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.