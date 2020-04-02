Formula 1 takımı McLaren'de Lando Norris ve Carlos Sainz maaşlarında kesintiye gitti

McLaren takımından yapılan açıklamada, salgının sebep olduğu mali sorunlarla mücadele amacıyla Formula 1 pilotları Norris ve Sainz'ın maaşlarının düşürüldüğü, bazı çalışanlara ücretsiz izin verildiği, işlerine devam eden çalışanların da ücretlerinde kesintiye gidildiği duyuruldu.
Açıklamada, bu kararın çalışanları kısa vadede koruma amacıyla alındığı belirtilirken ücretsiz izin verilenlerin sayısı ve maaş kesintilerinin oranı hakkında bilgi verilmedi.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
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