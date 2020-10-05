Formula 1 İstanbul Grand Prix'si seyircisiz düzenlenecek

İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin koronavirüs sebebiyle seyircisiz yapılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.